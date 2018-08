Jovem ameaça ex-marido com faca de mesa no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Uma jovem de 19 anos, foi detida na tarde dessa sexta-feira (03), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM (GT VILA BELA) foram acionados via central de rádio para averiguar uma situação onde a imputada estaria ameaçando a vítima em sua residência. Chegando ao local foi constatada a veracidade do fato, onde a imputada I. de S. L., estava com uma faca tipo de mesa em punho e ameaçando o seu ex- companheiro de morte.

Diante o fato, as partes foram conduzidas a DPC local, onde foi lavrado um TCO em desfavor da imputada.