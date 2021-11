Jovem assassinado em Afogados da Ingazeira

Afogados da Ingazeira voltou a registrar um homicídio na noite desta segunda-feira (08).

Informações preliminares do site Afogados Conectado indicam que Carlos Antonio Trajano, o Toninho, 25 anos, foi morto a tiros no Bairro São Braz.

Segundo apurou a Rádio Pajeú, as vítimas estavam em uma moto quando foram perseguidas por homens em um carro preto. Estavam em casa e seguiam para o São Francisco, casa da mãe da Emilly. Residiam na Rua Castro Alves, São Braz.

Namorada tem quadro estável – Toninho, que também era conhecido como Paulista por amigos, estava acompanhado da namorada, Emilly Caroline, idade não informada. Ela também ficou ferida e escapou por pouco, sendo atingida por cinco tiros, a maioria de raspão no peito, costelas e nádegas. Um tiro pegou na mão e ela terá que passar por cirurgia, após levada ao Hospital Regional Emília Câmara. Seu quadro é considerado estável. Ela não corre risco de morte.

O corpo foi levado ao IML de Caruaru. Ainda não há informações sobre previsão de chegada, horários de velório e sepultamento. O jovem chegou a atuar como barbeiro, segundo familiares.

Afogados não registrava homicídio desde maio desse ano, quando Joselito Simões de Morais, solteiro, de 26 anos, foi morto no corredor do São Cristóvão. O suspeito foi preso menos de 24 horas depois. A mesma equipe, coordenada pelo Delegado Regional Ubiratan Rocha, já entrou no caso desde ontem.

DO Nill Júnior