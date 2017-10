Jovem com doença rara ganha peruca das mãos da cantora Solange Almeida no Sertão de PE

O dia 13 de outubro de 2017 vai ficar marcado na história da jovem Natália Rocha. A cuidadora de idosos de 26 anos sofre de uma doença rara e incurável chamada Alopecia Areata e ganhou uma linda peruca da cantora Solange Almeida.

Natália Rocha com e sem peruca. Foto: Arquivo pessoal/Divulgação.

Natália e Solange conversaram bastante no intervalo de um dos shows da artista. De acordo com Natália, a ideia agora é ampliar a campanha e ajudar outras pessoas que também sofrem com este tipo de doença ou tenham perdido o cabelo por outro motivo. Quem se interessar, pode colaborar doando os “cachos” para a confecção de mais perucas entrando em contato através do telefone: (87) 99975-9220.

A história de superação de Natália, natural da cidade de Floresta, também será tema de uma reportagem da TV Grande Rio. A gravação de uma entrevista foi realizada nesta sexta e irá ao ar provavelmente na próxima semana.

SOBRE A DOENÇA – A Alopecia Areata é a condição caracterizada pela perda de cabelos ou pelos em áreas arredondadas ou ovais do couro cabeludo ou de outras partes do corpo. Em alguns casos, pode haver perda total de todos os pelos do corpo, inclusive cílios.

