Jovem de 15 anos é vítima de afogamento no Rio São Francisco

A vítima foi identificada como João Ribeiro Junior e estava brincando com amigos no rio, quando acabou se afogando.

Na tarde desta terça-feira (16), um adolescente de 15 anos morreu vítima de afogamento no Rio São Francisco, em Santa Maria da Boa Vista, Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações, a vítima, identificada como João Ribeiro Junior, estava brincando com amigos no rio, quando acabou se afogando. O trecho onde ocorreu o afogamento fica no Assentamento Aquários.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). Informações Blog O Povo com a Notícia