Jovem de 17 anos é vítima de estupro em Arcoverde

Na madrugada desta segunda-feira (15), foi registrado um caso de estupro em Arcoverde, Sertão Pernambucano. O caso aconteceu nas proximidades da Praça da Bandeira.

De acordo com as informações, uma adolescente de 17 anos foi a vítima. Ela estava com amigos, quando um homem que é amigo de um de seus colegas chegou, esse amigo disse que o elemento era gente boa e o mesmo segundo ela a convidou para dá uma volta.

O homem levou a adolescente para um galpão abandonado, onde ela foi ameaçada e obrigada a manter relações sexuais com ele.

O Blog Agreste Violento ainda informou que o caso foi denunciado a polícia e está sendo investigado.

Do Nayn Neto