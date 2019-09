Jovem de 17 anos morta a tiros em Pernambuco é sepultada

Foi sepultada no final da tarde dessa terça-feira (24) a adolescente de 17 anos que foi morta a tiros na segunda-feira (23) em Camocim de São Félix, no agreste pernambucano. Primeiro, foi realizada uma missa de corpo presente na Igreja Matriz da cidade. Após a missa, uma multidão acompanhou o cortejo pelas ruas até o sepultamento no cemitério Parque das Flores.

Dartanielly Emanuela estava com amigas na frente da casa onde morava quando um veículo parou e um suspeito disparou contra ela. A adolescente foi atingida por vários tiros e chegou a ser socorrida pelos familiares para a Unidade Mista Nossa Senhora do Bom Parto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A prima da vítima, Sandra Dias, contou em entrevista para a TV Jornal Interior, que Dartanielly era uma pessoa calma e ficava bastante em casa. “Ela era uma menina calma e caseira. Ela era uma pessoa boa. A cidade toda está chocada”.

Para a delegada de Camocim de São Félix, Juliana Melo, o crime pode ter sido cometido por alguém que estava interessado na jovem. “Pode ser um crime cometido por pessoas próximas, como um namorado ou ex-namorado, quanto por pessoas estranhas a ela. Pode ter sido alguém que se interessou por ela e, como ela não quis, resolveu acabar com a vida da jovem. Essa pode ser uma linha de investigação, porque ela era jovem e muito bonita”, explica.

