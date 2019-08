Jovem de 18 anos é detida com pedras de crack no sutiã em Serra Talhada

Uma jovem de 18 anos tentou invetar moda e se deu mau na manhã dessa terça-feira (27), na Travessa da Aurora, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, durante rondas no referido bairro, a jovem foi flagrada em atitude suspeita e foi revistada por uma policial feminina, que encontrou duas pedras de crack dentro do forro do sutiã da imputada.

Ainda de acordo com a PM, a jovem já tinha sido detida antes por portar a droga.

Ela foi conduzida até a delegacia local, onde foi autuada por porte não regulamentar de entorpecentes.