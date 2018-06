Jovem de 18 anos é morta a facadas pelo ex-companheiro, no Sertão de Pernambuco

Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro nesse domingo (10), no bairro Alto do Bozano, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2ª Companhia de Polícia Militar (2ª CIPM), por volta das 15h, Antônia de Souza Santos teria ido pegar a filha na casa de Manoel dos Santos Silva, de 27 anos. Mas, ele a chamou pelo nome e a esfaqueou com uma faca peixeira. Ela não resistiu e morreu no local.

Após o crime, Manoel saiu a pé em direção ignorada. As guarnições estão realizando diligências na tentativa de prendê-lo.

O corpo da vítima foi removido e trazido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para serem adotadas as providências legais. (G1)