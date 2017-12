Jovem de 18 anos morre e homem fica ferido em acidente de moto na BR-423, no Agreste de PE

Um jovem de 18 anos morreu e um homem ficou ferido em um acidente de moto nessa terça-feira (5), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam de moto quando perderam o controle do veículo e caíram, sendo atingidas por uma carreta que vinha no sentido contrário da pista.