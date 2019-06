Jovem de 18 anos morre em acidente de moto na BR-316 em Floresta

Um jovem de apenas 18 anos faleceu em um acidente de motocicleta no final da tarde desta segunda-feira (24) na BR-316 entre as cidades de Floresta e Itacuruba, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações apuradas pelo Blog do Elvis, a vítima se chamava Daniel Silva e era natural de Floresta. A fatalidade aconteceu nas proximidades da comunidade conhecida como “Ingazeira”.

As causas do acidente estão sendo investigadas, mas segundo fontes não oficiais a vítima estaria competindo uma corrida (Racha) quando perdeu o controle da moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz em Floresta.

Via Blog do Elvis/NE10