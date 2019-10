Jovem de 19 anos é detido ao colidir contra viatura da Polícia Militar em Salgueiro

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar no domingo, 6, após colidir na traseira de uma viatura da corporação na Rua Valdemar Menezes, no Caravan, em Salgueiro. O rapaz residente no sítio Mutuca, zona rural de Salgueiro, foi detido por direção perigosa, conduzir veículo sem CNH e outras ilegalidades.

Segundo informações do 8ᵒ BPM, ao ser abordado pelos policiais militares, ele disse que tinha ingerido bebida alcoólica horas atrás, que a moto estava sem freio e que não possui Carteira Nacional de Habilitação. Na delegacia, assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e acabou liberado.

Via Blog Alvinho Patriota