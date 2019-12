Jovem de 20 anos é detido com simulacro de pistola em Salgueiro

Um camelô foi detido por policiais militares do 8ᵒ BPM ao ser flagrado na noite dessa sexta-feira, 6, portando um simulacro de arma de fogo na Rua 05 do bairro Cohab, em Salgueiro. Segundo a polícia, o rapaz de 20 anos estava com uma réplica de pistola.

No boletim de ocorrência, o batalhão informa que o suspeito tentou fugir, mas não conseguiu. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local com o objeto ilícito. Assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e acabou liberado.

Via Blog Alvinho Patriota