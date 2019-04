Jovem de 20 anos é detido por ameaçar matar alunos de escola estadual em Salgueiro

Um jovem de 20 anos, identificado como Rafael Pereira de Oliveira, foi detido na manhã dessa quarta-feira, 3, depois de supostamente publicar no WhatsApp que estava com vontade de matar todos os alunos da Escola Estadual Maurina Rodrigues, localizada no bairro Cohab, em Salgueiro. Em um print difundido nas redes sociais aparece o rapaz fazendo o prenúncio com uma foto segurando uma espingarda.

Assustados, os pais dos estudantes correram à unidade para retirar os filhos das salas de aula e chamaram a Polícia Militar. O suspeito não estuda na escola, mas mora próximo. Ele foi detido por policiais civis e militares na Rua Joaquim Sampaio. A Delegacia de Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Via Blog Alvinho Patriota