Jovem de 21 anos é assassinado a tiros em Serra Talhada

No início da noite deste sábado (18), por volta das 18h00, um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros em uma estrada vicinal, próximo à Ponte da Ingazeira, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como sendo Leandro Pereira da Silva, 21 anos, natural de Juazeiro-BA. O corpo de leandro foi encontrado por populares com marcas de tiros nas costas. Ninguém sabe que praticou o crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Caruaru.

De Nayn Neto