Jovem de 21 anos é flagrado com cocaína em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos foi flagrado consumindo cocaína na madruga desse domingo (21), na Rua João Romão de Oliveira, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, ao ver aproximação do policiamento o jovem tentou se desfazer da droga escondendo debaixo de um veículo. Ao ser feita a busca pessoal nada foi encontrado, mas no local foi encontrado uma carteira porta cédulas com boa quantidade de cocaína espalhada em cima, um cartão de crédito e uma cédula enrolada no formato de um canudo, além de uma pequena embalagem plástica com o restante da droga e outra boa quantidade espalhada no chão. Diante da situação o imputado foi apresentado na DPC local juntamente com a droga apreendida.

Ao ser questionado sobre a droga, o jovem informou que uma amiga conhecida por Jéssica, tinha lhe fornecido. Diante da situação o imputado foi apresentado na delegacia local.