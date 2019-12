Jovem de 21 anos leva facada durante festa no Centro de Salgueiro

Um rapaz de 21 anos foi ferido na cabeça, provavelmente por um golpe de faca, na madrugada dessa quarta-feira, 25, feriado de Natal. Segundo informações do 8ᵒ BPM, policiais militares foram informados sobre um tumulto na Rua Otávio Leitinho, durante as festividades natalinas de Salgueiro, e encontraram o jovem ferido.

Edvaldo Francisco de Oliveira, residente no bairro Divino Espírito Santo, foi socorrido ao Hospital Regional Inácio de Sá e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil da cidade, que instaurou inquérito para investigar como ele acabou ferido. No local, os policiais não conseguiram identificar um possível autor do crime.

Via Blog Alvinho Patriota