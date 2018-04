Jovem de 22 anos morre afogado na Barragem do Jazigo, em Serra Talhada

Um jovem identificado como Aparecido Noé da Silva, 22 anos, morreu afogado na tarde do último sábado (31) na Barragem do Jazigo, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Aparecido estava com a família no Sítios Icós, às margens da barragem, quando desapareceu de repente. Ainda de acordo com informações, o corpo do jovem emergiu na manhã desse domingo (01) e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

A tragédia aconteceu por volta do meio-dia.