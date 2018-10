Um jovem de 23 anos foi assassinado em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava indo para a casa da namorada quando foi morta a tiros. O crime aconteceu na Vila Carolina.

Ainda de acordo com a PM, a motivação e a autoria do crime são desconhecidas, até o momento desta publicação. A Delegacia de Polícia Civil do município irá investigar o caso. (G1)