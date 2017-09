Jovem de 23 anos morre em acidente de carro em Salgueiro ao voltar de festa em Serra Talhada

Aconteceu um grave acidente na madrugada desta quarta-feira (06), na BR-232, no município de Salgueiro. A vítima foi identificada como João Victor de Souza, de 23 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Victor estava conduzindo um veículo Siena de placa KLX-3174, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ainda de acordo com a polícia, ele havia ingerido bebida alcoólica.

O acidente ocorreu em uma curva da rodovia, nas imediações do campus do Instituto Federal de Educação do Sertão Pernambucano (IF Sertão). João Victor morreu no local e seu corpo foi retirado do veículo no final da madrugada. Informações dão conta que ele estava voltando da Festa de Setembro de Serra Talhada, onde se apresentaram Aviões do Forró e Matheus & Kauan.

Da redação do Blog Alvinho Patriota