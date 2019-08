Jovem de 25 anos morre em acidente de trânsito na PE-590

Um jovem de 25 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (02) na PE-590 na Zona Rural de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 9º Companhia Independente de Polícia Militar (9º CIPM), dois menores de idade trafegavam em uma motocicleta sem farol, quando bateram na moto de Edione José de Souza. Eles afirmaram que a vítima se encontrava com o celular na mão enquanto pilotava.

A Polícia Científica recolheu o corpo. Já os veículos envolvidos no acidente foram recolhidos e levados para destino ignorado.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil local e os dois menores sobreviventes foram transferidos do hospital de Ipubi para o Hospital de Ouricuri. (G1)