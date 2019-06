Jovem de 29 anos é preso em flagrante com armas, munições e drogas no Sertão de PE

Policiais prenderam nessa segunda-feira (17) um jovem de 29 anos e apreenderam armas, munições e drogas, no bairro Maria Auxiliadora em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º BIEsp), por volta das 13h30, Jackson Ferreira dos Santos foi abordado em situação suspeita e no interior do seu veículo foi encontrado um revólver calibre .38 com nove munições e 42 gramas de Crack.

Na residência de Jackson no Jardim São Paulo, escondido na sapateira do seu filho, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380 com 36 munições intactas com dois carregadores e uma pistola calibre .40, com oito munições intactas também com dois carregadores. Foi encontrado também R$ 500 em espécie. Em outra casa no Bairro Cacheado, 1.492 Kg de crack, 502 gramas de cocaína, mais 272 gramas de maconha e uma balança de precisão.

O jovem e todo material apreendido foi encaminhado para a delegacia de plantão. Jackson foi preso em flagrante delito por porte/ posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. (G1)