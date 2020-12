Jovem e adolescente são apreendidos com arma e celulares roubados em PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um jovem de 23 anos, e um adolescente de 17, que portavam quatro celulares roubados em uma motocicleta, nessa quinta-feira (3), na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. O condutor do veículo portava um revólver com cinco munições no momento da abordagem.

Segundo a PRF, os policiais retornavam de uma ronda, quando receberam informações de que dois homens estavam fugindo de moto, após praticarem um roubo. Foi realizado um acompanhamento por cinco quilômetros, até que o veículo foi alcançado no Km 23 da rodovia.

Cada ocupante da motocicleta portava dois celulares e o condutor estava com uma arma municiada na cintura. Eles foram levados junto com as vítimas à delegacia de Polícia Civil de Toritama, onde será realizado o reconhecimento da dupla. (G1)