Jovem e adolescente são detidos com maconha em Serra Talhada

Um jovem de 20 anos e uma adolescente de 16 foram detidos com maconha na noite dessa segunda-feira (22), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Quando em rondas na Estação do Forró, Policiais Militares da ROCAM do 14º BPM se depararam com os envolvidos, que ao serem abordados, foram encontradas três parangas de maconha, uma no bolso do imputado J. A. D. F. da Silva e outras duas em suas mãos, com a envolvida foi encontrada papel seda. Ao ser indagada a respeito, informou que ambos consomem entorpecente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.