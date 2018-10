Jovem é agredida com soco no rosto no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Uma jovem de 22 anos, foi agredida na madrugada desse domingo (21), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, a vítima informou que seu companheiro de 19 anos, havia lhe agredido com um soco no rosto e também havia jogado um copo na mesma. A vítima relatou ainda, que fatos como esse são rotineiros e que ambos fazem uso da maconha.

Durante a ocorrência, o envolvido ameaçou a vítima na presença do policiamento.

Diante dos fatos os envolvidos foram conduzidos para DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.