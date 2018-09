Jovem é agredida com socos e puxões de cabelo no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Uma jovem de 21 anos foi espancada com puxões de cabelo e socos por um homem de 20 anos, na noite do último sábado (01), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Em depoimento a polícia, a vítima relatou que o imputado havia lhe agredido com puxões de cabelo, soco na testa e tentou lhe enforcar, a mesma informou que o imputado havia ingerido bebida alcoólica.

As partes foram conduzidas até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.