Jovem é agredida e ameaçada com faca pelo marido no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um jovem de 22 anos, foi agredida e ameaçada com uma faca peixeira pelo marido de 20 anos, na noite dessa segunda-feira (11), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, a vítima informou que seu companheiro lhe agrediu fisicamente, sacudindo e machucando seus braços. O imputado E. L. Silva, além de agredi-la chegou a lhe a ameaçar com uma faca peixeira. A vitima ainda informou, que o imputado quebrou o espelho e o guarda roupa, logo após fugiu pelo telhado.

Foi realizado diligencias para localizar o imputado, porem sem êxito. Em seguida os envolvidos foram conduzidos ate a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.