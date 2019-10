Jovem é agredida e arrastada pelos cabelos em Serra Talhada

Uma jovem de 23 anos foi agredida pelo seu ex-companheiro na madrugada desse domingo (27), no distrito de Varzinha, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida pelo seu ex com socos e pontapés, além de ser arrastada pelo cabelos.

Ainda de acordo com a PM, a jovem relatou que existe uma medida protetiva contra o imputado, e após as agressões, ele a ameaçou de morte caso o entregasse.

Foram realizadas diligências no intuito da captura do imputado, porém sem êxito. Diante o fato, a ocorrência foi entregue na delegacia local e instaurado um inquérito para averiguação.