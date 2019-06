Jovem é assassinado a facadas após discussão no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um jovem identificado como Everton Santos, foi morto a facadas na noite desta segunda-feira (03), na Rua 01, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada.

Segundo informações, Everton foi assassinado após um desentendimento com outro indivíduo ainda não identificado.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 14 o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú em 2019. O último vitimou Fábio Rodrigues Moura, de 36 anos, que foi morto a tiros na Avenida Padre Cícero, no bairro São Cristóvão, próximo à Avenida Gregório Ferraz Nogueira (mais conhecida como Avenida Saco).

