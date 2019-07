Jovem é assassinado a tiros durante assalto após sair da casa da namorada em PE

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante um assalto na madrugada do último domingo (7) em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso levou o celular da vítima e fugiu em uma moto.

Ainda segundo a polícia, o jovem, José Allyson de Siqueira, havia deixado a namorada em casa e estava a caminho da residência dele quando foi abordado pelo criminoso. A vítima foi atingida por cerca de dois tiros.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso pelo crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil. (G1)