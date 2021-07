Um jovem de 21 anos foi assassinado na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro do Prado, no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

Raniere dos Santos Ramos, foi alvejado por disparos de arma de fogo, foi socorrido para a emergência do Hospital Dr. Lídio Paraíba e veio a óbito. Não há informações da autoria e motivação do crime, o corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru.