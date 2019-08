Jovem é assassinado a tiros em São José do Belmonte

Um jovem identificado como Marco Antônio da Silva Filho, foi assassinado a tiros na Rua Antônia Alves de Souza, no bairro Novo Horizonte em São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava conversando com um homem não identificado, quando o individuo com estatura alta e magra, com capacete, chegou ao local em uma motocicleta já efetuando disparos.

Ainda de acordo com a PM, o jovem correu para a residência de uma testemunha, sendo alvejado no interior da residência. Foi feito isolamento do local de crime, até a chegada da polícia civil.

Durante a varredura foram encontradas cinco cápsulas deflagradas de Calibre 32 Auto CBC, um projétil. Com a vítima foi encontrado uma faca peixeira e várias chaves, em seguida remanejada ao hospital local.