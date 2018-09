Jovem é assassinado a tiros enquanto conversava em frente de casa em Serra Talhada

Um jovem identificado como Rogério Rodrigues Nunes, de 23 anos, mais conhecido por ‘Doca’, foi morto a tiros e outro identificado como Gilberto Souza Bezerra, 27 anos, ficou ferido nesse domingo (9), no bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam conversando em frente da casa do jovem que foi assassinado, quando os criminosos se aproximaram.

Ainda segundo a PM, os suspeitos estavam em uma moto, efetuaram os disparos de arma de fogo e fugiram. O homem que ficou ferido foi submetido a uma cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 23 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018.