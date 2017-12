Jovem é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Mais um homicídio é registrado na noite desta sexta-feira (22) em Serra Talhada, agora já são 41 mortos só esse ano. A vítima foi identificada como Danilo Magalhães de Lacerda, de 23 anos, mais conhecido por “Danilo Gordão”.

Segundo informações, homens armados chegaram em um carro, de cor e características não anotadas e efetuaram mais de 20 disparos de arma de fogo contra a vítima. O crime aconteceu na Rua Três no bairro Bom Jesus, por volta das 20h30. Danilo não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A Polícia Militar isolou o local e está à espera da equipe da Polícia Civil, que ficará a cargo das investigações.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 41 o número de homicídios registrados na capital da Beleza Feminina esse ano. O último vitimou o comerciante Antonio Marcos Nunes da Silva, de 29 anos, mais conhecido por ‘Marquinhos do Gelo’, que foi assassinado a tiros na dessa quinta-feira (21) no bairro Alto da Conceição.

