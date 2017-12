Jovem é assassinado a tiros no bairro da Cohab em Serra Talhada

Um jovem identificado como Alex dos Santos Reis, vulgo ‘Gago,’ foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (19) no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, dois homens não identificados em uma motocicleta de placa e características não anotadas, se aproximaram de Alex e efetuaram vários disparos de arma de fogo, contra o mesmo. O homicídio aconteceu por volta 19h30.

Após a prática do crime os algozes se evadiram do local do crime, tomando destino ignorado.

A vítima ainda foi socorrida para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

NÚMEROS DE HOMICÍDIOS

Com essa morte registrada na noite desta terça-feira sobe a contagem macabra da violência municipal para 39 homicídios em 2017.