Jovem suspeito de vários assaltos é assassinado a tiros no bairro Vila Bella em Serra Talhada

Um jovem identificado preliminarmente por Matheus, vulgo “Matheuzinho”, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (29), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, dois homens não identificados, em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Após a prática do crime, os algozes se evadiram, tomando destino ignorado. “Matheuzinho” ainda tentou fugir entrando em uma residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da PM, Mateus era suspeito na capital do Sertão do Pajeú pela prática de diversos crimes como: roubos, furtos, latrocínio (roubo seguido de morte) e homicídio. O mesmo também era suspeito de ter participado de várias investidas de roubos na cidade juntamente com “Lukinha”, o qual também foi morto no ano de passado.

Com informações de Nayn Neto