Jovem é assassinado após rezar terço na casa da mãe dele em Pernambuco

Um jovem de 24 anos foi assassinado no bairro Novo Horizonte, em Cupira, Agreste de Pernambuco. Segundo a Policia Militar, o jovem estava com algumas pessoas na casa da mãe dele e tinha acabado de rezar um terço quando três criminosos entraram no local. O caso ocorreu no último sábado (11), mas as informações foram repassadas nessa segunda-feira (13).

Ainda de acordo com PM, o jovem era ex-presidiário e tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Um adolescente de 17 anos ficou ferido e foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde dele não foi informado.

A polícia informou que a vítima teve um um irmão assassinado há um mês. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. (G1)