Jovem é assassinado com golpes de faca nas costa em São José do Belmonte

Na madrugada da última sexta-feira (23), um jovem de 20 anos foi assassinado com com golpes de faca peixeira na Vila Delmiro, na cidade de São José do Belmonte, no Sertão Central de Pernambuco.

Segundo testemunhas, a vítima identificada como Antonio Carlos Siqueira Pereira, 20 anos, foi atingido por golpes de faca peixeira, nas costas, desferidos por um amigo, conhecido apenas como “Fernando”, após uma bebedeira naquela localidade. Não se sabe a motivação do crime. O algoz se evadiu após o ato criminoso. Os familiares ainda disseram que a vítima era envolvida com drogas naquela cidade.

Via Nayn Neto