Jovem é assassinado com várias facadas neste 7 de Setembro em Serra Talhada

Um jovem identificado como Cleiton Paulino de Lima, 27 anos, foi morto com várias facadas na manhã deste sábado (07), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, o homicídio aconteceu por volta das 10h00 na Rua da Vitória, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

Ainda de acordo com informações, a vítima foi golpeada na região da barriga, tórax, braços e pescoço. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local o jovem já estava sem vida.

O corpo de Cleiton Paulino foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.