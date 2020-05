Jovem e bebê de 1 ano são mortos a tiros dentro de casa em PE

Na noite da quinta-feira (14) um jovem de 18 anos e o enteado dele, de um ano, foram atingidos por disparos de arma de fogo, no bairro Cohab, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, eles estavam em casa quando os suspeitos invadiram o local e atiraram.

Fábio Vitalino Pereira da Silva estava na sala com o bebê no colo e morreu na hora. Os disparos atingiram a cabeça de Levy Gabryel Nanes da Silva, de um ano. A criança foi socorrida para o Hospital Regional Dom Moura, e transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

Durante a transferência para o Hospital da Restauração, o menino não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos fugiram e não foram identificados. O corpo de Fábio, foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)