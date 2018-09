Uma jovem de 22 anos, foi detida pela polícia na noite dessa terça-feira (18), na Concha Acústica, no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a PM, durante rondas e abordagens no local, policiais se deparam com a imputada que ao perceber a presença do policiamento, tentou se desfazer do cigarro de maconha pronto para o consumo, porém foi detida e encaminhada para a delegacia local.