Jovem é detida por abandono de incapaz ao deixar duas crianças sozinhas no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Uma jovem de 19 anos, foi detida pela polícia acusada de abandono de incapaz nessa quarta-feira (17) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da GT Operações com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros e do Conselho Tutelar foram solicitados por populares informando, que no bairro Bom Jesus, havia duas crianças presas há bastante tempo e choravam desesperadas. Chegando ao local, a equipe constatou a veracidade do fato, onde as crianças não paravam de gritar. Após a retirada das crianças da residência, quando o policiamento colhia informações, a genitora das crianças chegou ao local.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas a DPC local, onde a imputada J. M. da Cruz Alves, foi autuada em flagrante delito e recolhida para audiência de custódia e as crianças ficaram sob a tutela do Conselho Tutelar.