Jovem é detido após ameaçar o próprio pai e quebrar móveis de casa em Serra Talhada

Um jovem de 19 anos, foi detido por policiais militares após destruir os móveis e ameaçar o próprio pai dentro de casa no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O fato aconteceu na noite do último sábado (19).

Pol acionados pela central de rádio para realizarem deslocamento até a localidade, onde o imputado estaria proferindo ameaças ao seu genitor, bem como quebrando móveis no interior da residência. Chegando ao local, a vítima informou aos policiais, que seu filho estava muito alterado e havia saído de casa ao perceber a chegada do policiamento.

Foram realizadas diligências e encontrado o imputado, o qual foi conduzido a DPC local, onde por já ter diversas passagens na polícia por crimes da mesma natureza, foi autuado em Flagrante Delito.