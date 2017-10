Jovem é detido após desobedecer policiais no Centro de Serra Talhada

Um jovem de 22 anos, foi detido após desobedecer policiais na noite dessa quarta-feira (11), no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Quando em ponto base na Rua Enock Ignácio de Oliveira, o policiamento se deparou com o imputado G. F. da S. C., estacionando uma Nissan Frontier 4×2, cor branca, na contramão da via. Ao ser advertido, se exaltou e falou alto com o policiamento.

Diante do fato, o imputado foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.