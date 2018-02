Jovem é detido após empinar moto em Serra Talhada

Um jovem de 21 ano foi detido pela Polícia Milita, após empinar uma motocicleta na tarde do último domingo (18) no bairro Alto da Conceição em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Policiais Militares do 14º BPM (GT TRÂNSITO) ao realizar rondas no endereço descrito se depararam com o imputado D. B. do Nascimento, empinando uma motocicleta BROS 150, cor branca e causando perigo de dano aos transeuntes que ali passavam, logo feito o acompanhamento e o acusado foi detido na Rua Isidoro Conrado.

Diante dos fatos, o imputado foi encaminhado a DPC local, onde foi confeccionado um TCO em seu desfavor e o veículo recolhido para o 19º CIRETRAN de Serra Talhada.