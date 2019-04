Um jovem de 22 anos foi detido pela polícia na tarde da última quarta-feira (04), após furtar um celular no bairro Imperador em Salgueiro, no Sertão Central.

Segundo informações do 8º BPM, o policiamento foi acionado via rádio, onde ao chegar na BR-116 se depararam com a vítima (dono do celular) e o meliante.

O acusado foi detido e conduzido pelo efetivo até a Delegacia de Polícia Local.