Jovem é detido após tentar agredir padrasto com barra de ferro em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos, foi detido pela polícia na tarde da última quarta-feira (31), após tentar agredir o seu padrasto de 41 anos, com uma barra de ferro. O fato aconteceu na Rua do Sol no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Em depoimento a Polícia Militar, o padrasto confirmou a ameaça do enteado. “Ele disse que iria me bater na cabeça com uma barra de ferro”, relatou.

Diante do fato, os envolvidos juntamente com o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia local para providências.