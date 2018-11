Jovem é detido com documento de veículo falso na BR-316 no Sertão de PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve no domingo (11) um jovem de 22 anos na BR-316 em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. Ele apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com indícios de falsificação. Além disso, havia débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Alagoas, o que impedia a emissão de um novo CRLV.

O rapaz foi encaminhado junto com o documento à Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri. O crime de falsificação de documento público prevê pena de reclusão de dois a seis anos e multa. (G1)