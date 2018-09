Jovem é detido com maconha no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos, foi detido pela polícia na tarde do último sábado (15), na Rua 1, bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da PM, durante rondas e abordagens Policiais Militares da equipe de Moto Patrulhamento/14° BPM do bairro Vila Bela se depararam com o imputado em atitude suspeita, e ao receber voz de parada tentou se evadir do local, sendo que o mesmo foi acompanhado pela policiamento e detido. Na tentativa de fuga o imputado tentou se livrar de uma sacola contendo uma considerável quantidade de maconha.

O envolvido foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas legais cabíveis.