Jovem é detido com maconha no bairro Caxixola em Serra Talhada

Um jovem de 22 anos foi detido com maconha na tarde desse domingo (21) no bairro da Caxixola em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM (GATI) ao efetuarem rondas com abordagens na Rua Francisco Porfírio, quando visualizaram o imputado C. F. G. de Sá, em atitude suspeita, ao ser abordado, foi encontrada em seu bolso uma pequena porção de maconha, segundo o qual havia adquirido pelo valor de R$ 10,00, paga a um desconhecido nas imediações da feira livre. Foram realizadas diligências a procura deste vendedor, mas o mesmo não foi encontrado.

Diante o exposto, o imputado juntamente com a droga foi entregue na DPC local para que fossem tomadas as medidas julgadas necessárias.