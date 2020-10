Jovem é detido com mais de 2 mil maços de cigarro contrabandeado em PE

Um jovem de 22 anos que transportava 2,5 mil maços de cigarro contrabandeado foi detido nessa sexta-feira (30), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O motorista foi detido em uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 1º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Policiais realizavam um comando de combate à criminalidade no Km 59 da rodovia, quando abordaram uma caminhonete com placas de Belo Jardim. Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontradas cinco caixas de cigarros de origem paraguaia e indonésia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista informou que havia adquirido a mercadoria em uma feira de Caruaru para comercializar em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste. Ele foi levado junto com o produto à delegacia de Polícia Civil de Caruaru e poderá responder por contrabando. (G1)